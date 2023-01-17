Антарова Конкордия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антарова Конкордия Евгеньевна

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Место рождения

Варшава, Польша

Дата рождения

13.04.1886

Дата смерти

06.02.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Варшава, Польша
Место жительства
С 1908 по 1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.02.1959
Москва, город федерального значения Москва
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