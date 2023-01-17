Антарова Конкордия Евгеньевна
Место рожденияВаршава, Польша
Дата рождения13.04.1886
Дата смерти06.02.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Варшава, Польша
Место жительства
С 1908 по 1959
Место жительства
По 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.02.1959