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Шаповалова (Симоненкова) Анна Тимофеевна
Шаповалова (Симоненкова) Анна Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тимофей
Мать
Не указана
Дети
Виктор
Мария
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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