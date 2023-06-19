Ширалиева (Федюк) Юлия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1993
Отец: Федюк Сергей
Рождение ребёнка
24.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширалиев (?) Фазил
Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширалиев (?) Фазил
Место жительства
Неизвестно
п. Хлюпино, Московская обл.