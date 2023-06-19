Ширалиева (Федюк) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширалиева (Федюк) Юлия Сергеевна

Место рождения

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.07.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1970 г.р.

Муж

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1993

Отец: Федюк Сергей

Мать: Бородина Екатерина Николаевна

Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширалиев (?) Фазил

Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширалиев (?) Фазил

Место жительства
Неизвестно
Хлюпинского лесничества, Одинцовский муниципальный район, Московская область
п. Хлюпино, Московская обл.