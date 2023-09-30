Зуева -Рудакова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти30.09.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Рождение ребёнка
04.01.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.09.2023
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край