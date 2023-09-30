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Зуева -Рудакова Нина Александровна

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Место рождения

Нестерово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

30.09.2023

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Кавардаков-Рудаков Александр Семёнович

Мать: Лукоянова-Рудакова-Слепинина Евдакия Степановна

Нестерово, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Иосифович

Смерть
30.09.2023
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
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