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Ахметшин Рафхат Галиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1940

Дата смерти

25.04.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940

Отец: Ахметшин Минегали Ахметшинович

Мать: Махруй

Рождение ребёнка
22.10.1972

Дочь: Фаттахова Лилия Рафхатовна

Мать ребёнка: Хамитова Сурия Муртазиновна

Рождение ребёнка
01.10.1975

Дочь: Сабирова Гульнара Рафхатовна

Мать ребёнка: Хамитова Сурия Муртазиновна

Рождение ребёнка
27.10.1977

Сын: Ахметшин Ильсур Рафхатович

Мать ребёнка: Хамитова Сурия Муртазиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Сурия Муртазиновна

Смерть
25.04.1940
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