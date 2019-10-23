Ахметшин Рафхат Галиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1940
Дата смерти25.04.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940
Отец: Ахметшин Минегали Ахметшинович
Мать: Махруй
Рождение ребёнка
22.10.1972
Дочь: Фаттахова Лилия Рафхатовна
Мать ребёнка: Хамитова Сурия Муртазиновна
Рождение ребёнка
01.10.1975
Дочь: Сабирова Гульнара Рафхатовна
Мать ребёнка: Хамитова Сурия Муртазиновна
Рождение ребёнка
27.10.1977
Сын: Ахметшин Ильсур Рафхатович
Мать ребёнка: Хамитова Сурия Муртазиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1940