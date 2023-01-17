Пестов Иван Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Иван Куприянович

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Место рождения

Рублево, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.10.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1951

Отец: Пестов Куприян Ефимович

Мать: Пестова Клавдия Минеевна

Рублево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.07.1982

Дочь: Суслова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестова Светлана Витальевна

Смерть
Неизвестно
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