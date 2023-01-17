Пестов Иван Куприянович
Место рождения
Дата рождения26.10.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1951
Отец: Пестов Куприян Ефимович
Мать: Пестова Клавдия Минеевна
Рождение ребёнка
24.07.1982
Дочь: Суслова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пестова Светлана Витальевна
Смерть
Неизвестно