Крайнов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крайнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1902
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Карповна
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Крайнова Ольга Карповна