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Николаев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Николаев Алексей Михайлович

Мать: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
30.08.1816

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
18.07.1824

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
12.12.1825

Сын: Николаев Данила Николаевич

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
26.04.1827

Сын: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Соломония Николаевна

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
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