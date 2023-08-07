Николаев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Николаев Алексей Михайлович
Мать: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
30.08.1816
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
18.07.1824
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.12.1825
Сын: Николаев Данила Николаевич
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.04.1827
Сын: Николаев Еремей (Иеремей) Николаевич
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Соломония Николаевна
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно