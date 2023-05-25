Леттиев Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леттиев Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Леттиев Терентий Ильич

Мать ребёнка: Леттиева Дарья И.

Рождение ребёнка
1817

Сын: Леттиев Ерофей Ильич

Мать ребёнка: Леттиева Дарья И.

Рождение ребёнка
1824

Сын: Леттиев Иван Ильич

Мать ребёнка: Леттиева Дарья И.

Смерть
Неизвестно