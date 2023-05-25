Леттиев Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: Леттиева Дарья И.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леттиев Ерофей Ильич
Мать ребёнка: Леттиева Дарья И.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Леттиев Иван Ильич
Мать ребёнка: Леттиева Дарья И.
Смерть
Неизвестно