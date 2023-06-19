(Киселева) Степанида Флегонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Степанида Флегонтова

Место рождения

Гари Малые, Скоробогатовская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари Малые, Скоробогатовская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
17.02.1899

Муж: Котов Василий Амбросьев

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1900

Сын: Котов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1903

Сын: Котов Иосиф Васльевич

Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Котов Осип Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1907

Сын: Котов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1913

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область