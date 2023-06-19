(Киселева) Степанида Флегонтова
Место рождения
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1899
Рождение ребёнка
18.10.1900
Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев
Рождение ребёнка
22.10.1903
Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев
Рождение ребёнка
01.03.1907
Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев
Рождение ребёнка
04.09.1913
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Котов Василий Амбросьев