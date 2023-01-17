Кравченко Тимофей Карпович
Место рожденияКиевская губ., Васильковский уезд
Дата рождения1906
Дата смерти11.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кравченко Карп Прокопьевич
Мать: Кравченко Параска
Киевская губ., Васильковский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко Ирина
Смерть
11.01.1944
Похороны
Неизвестно
Аджи-Мушкай, Керчь-Еникольское градоначальство, Таврическая губерния
Крым, Маяк-салынский район, с.Аджи-Мушкай дивизионное кладбище могила 19