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Кравченко Тимофей Карпович

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Место рождения

Киевская губ., Васильковский уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

11.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кравченко Карп Прокопьевич

Мать: Кравченко Параска

Киевская губ., Васильковский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Ирина

Смерть
11.01.1944
Похороны
Неизвестно
Аджи-Мушкай, Керчь-Еникольское градоначальство, Таврическая губерния
Крым, Маяк-салынский район, с.Аджи-Мушкай дивизионное кладбище могила 19
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