Шерстнёв Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнёв Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1966

Дочь: Шерстнёва Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Тимофеенкова Дина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстнёв Александр Михайлович

Мать ребёнка: Тимофеенкова Дина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеенкова Дина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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