Шерстнёв Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1966
Дочь: Шерстнёва Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Тимофеенкова Дина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстнёв Александр Михайлович
Мать ребёнка: Тимофеенкова Дина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно