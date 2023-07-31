Красавин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Красавин Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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