Красавин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Красавин Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно