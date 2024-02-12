Гайнетдинова (Нагимова) Наиля Муллагалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнетдинова (Нагимова) Наиля Муллагалимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Нагимов Муллагалим Нагимович

Мать: Нагимова Сания Юсуфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
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