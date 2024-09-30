Эртте (Сюсмяляйнен) Ева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1856
Рождение ребёнка
22.12.1858
Дочь: (Эртте) София Андреевна
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1860
Дочь: Халцонен (Эртте) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1862
Дочь: (Эртте) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1865
Дочь: (Эртте) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1867
Дочь: (Эртте) Хелена Андреевна
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1874
Дочь: Хакман (Эртте) Ева Андреевна
Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно