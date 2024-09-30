Эртте (Сюсмяляйнен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Сюсмяляйнен) Ева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1856

Муж: Эртте Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1858

Дочь: (Эртте) София Андреевна

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1860

Дочь: Халцонен (Эртте) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1862

Дочь: (Эртте) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1865

Дочь: (Эртте) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1867

Дочь: (Эртте) Хелена Андреевна

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1874

Дочь: Хакман (Эртте) Ева Андреевна

Отец ребёнка: Эртте Андрей Иванович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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