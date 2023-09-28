Гайдашова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1914
Дочь: Рындина Прасковья Пантелеевна
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдашова Анастасия Пантелеевна
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кастюшина Таисия Пантелеевна
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдошов Алексей Пантелеевич
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдошова Мария Пантелеевна
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдошов Егор Пантелеевич
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдошов Иван Пантелеевич
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдошов Тимофей Пантелеевич
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдошов Трофим Пантелеевич
Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей
Смерть
Неизвестно