Гайдашова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдашова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1914

Дочь: Рындина Прасковья Пантелеевна

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдашова Анастасия Пантелеевна

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кастюшина Таисия Пантелеевна

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдошов Алексей Пантелеевич

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдошова Мария Пантелеевна

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдошов Егор Пантелеевич

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдошов Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдошов Тимофей Пантелеевич

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдошов Трофим Пантелеевич

Отец ребёнка: Гайдашов Пантелей

Смерть
Неизвестно
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