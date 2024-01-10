Мирясов Иршат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирясов Иршат

Мирясов Иршат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Кабакушево Стерлибашевского р-на Башкирии
Рождение ребёнка
31.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Кабакуш Стерлибашевского р-на Башкирии
Рождение ребёнка
14.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Кабакушево Стерлибашевского р-на Башкирии
Смерть
Неизвестно
с.Кабакуш Стерлибашевского р-на Башкирии
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