Мирясов Иршат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Кабакушево Стерлибашевского р-на Башкирии
Рождение ребёнка
31.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Кабакуш Стерлибашевского р-на Башкирии
Рождение ребёнка
14.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Кабакушево Стерлибашевского р-на Башкирии
Смерть
Неизвестно
с.Кабакуш Стерлибашевского р-на Башкирии