Ильев Константин Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильев Константин Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вербанов Ильев Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Ильев Василий Константинович

Мать ребёнка: Курдова Ильева .мария

Рождение ребёнка
1946

Сын: Ильев Иордан Юрий Константинович

Мать ребёнка: Курдова Ильева .мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильев Петр Константинович

Мать ребёнка: Курдова Ильева .мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курдова Ильева .мария

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