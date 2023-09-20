Ильев Константин Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вербанов Ильев Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ильев Василий Константинович
Мать ребёнка: Курдова Ильева .мария
Рождение ребёнка
1946
Сын: Ильев Иордан Юрий Константинович
Мать ребёнка: Курдова Ильева .мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильев Петр Константинович
Мать ребёнка: Курдова Ильева .мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курдова Ильева .мария