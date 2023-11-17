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Миронов Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1890

Жена: Миронова Евдокия Агеевна

Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1891

Дочь: Миронова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Агеевна

Рождение ребёнка
21.10.1893

Сын: Миронов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Агеевна

Рождение ребёнка
16.06.1896

Дочь: Миронова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Агеевна

Рождение ребёнка
?.03.1904

Дочь: Миронова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Агеевна

Смерть
После 1904
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