Миронов Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1890
Жена: Миронова Евдокия Агеевна
Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1891
Рождение ребёнка
21.10.1893
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Агеевна
Рождение ребёнка
16.06.1896
Рождение ребёнка
?.03.1904
Смерть
После 1904