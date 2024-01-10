Тимощук Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимощук Раиса

Место рождения

г.Ивано-Франковск Украина

Дата рождения

1938

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Ивано-Франковск Украина
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимощук Николай Михайлович

Небит-Даг Туркменистан
Рождение ребёнка
1964

Сын: Тимощук Юрий

Отец ребёнка: Тимощук Николай Михайлович

г. Небит-Даг Туркмения
Смерть
2010
г.Омск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Омск
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