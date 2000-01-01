Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Паксеваткин Ефим Родионович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Паксеваткин Ефим Родионович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван
Отец ребёнка: Паксеваткин Ефим Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно