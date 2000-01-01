Дарья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

1818 г.р.
1819 г.р.
1824 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Паксеваткин Ефим Родионович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Паксеваткин Ефим Родионович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван

Отец ребёнка: Паксеваткин Ефим Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паксеваткин Ефим Родионович

Смерть
Неизвестно
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