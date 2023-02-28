Абсатаров Гиниятулла Идиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсатаров Гиниятулла Идиятович

Место рождения

д.Верхнее Ташево, Юмагузинский район, БАССР

Дата рождения

13.10.1942

Дата смерти

28.02.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1942

Отец: Абсатаров Идиятулла Гарифович

Мать: Абсатарова ?

д.Верхнее Ташево, Юмагузинский район, БАССР
Бракосочетание
18.03.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
27.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Смерть
28.02.2023
г.Мелеуз , РБ , РФ
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ , РФ
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