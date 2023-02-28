Абсатаров Гиниятулла Идиятович
Место рожденияд.Верхнее Ташево, Юмагузинский район, БАССР
Дата рождения13.10.1942
Дата смерти28.02.2023
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1942
Отец: Абсатаров Идиятулла Гарифович
Мать: Абсатарова ?
д.Верхнее Ташево, Юмагузинский район, БАССР
Бракосочетание
18.03.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
27.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Смерть
28.02.2023
г.Мелеуз , РБ , РФ
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ , РФ