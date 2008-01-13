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Мирошникова Полина Александровна
Мирошникова Полина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2008
Пол
Женский
Отец
Мирошников Александр Вениаминович
1975 г.р.
Мать
Мирошникова (Ермакова) Юлия Сергеевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2008
Отец:
Мирошников Александр Вениаминович
Мать:
Мирошникова Юлия Сергеевна
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