Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелканов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелканов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелканов Николай Тимофеевич

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