Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелканова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелканова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелканов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелканов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Щелканов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно