Ширшина (Федотова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшина (Федотова) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Федотова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Ширшин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ширшин Сергей

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Ширшина Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ширшин Сергей

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Ширшина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ширшин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшин Сергей

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