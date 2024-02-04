Ширшина (Федотова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1981
Отец ребёнка: Ширшин Сергей
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Ширшина Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ширшин Сергей
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Ширшина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Ширшин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширшин Сергей