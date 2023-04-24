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Сираев Хамза

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Место рождения

Тирян-Елга, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Тирян-Елга, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1962

Сын: Сираев Дамир Хамзинович

Мать ребёнка: Сираева Рузиля Муххарам кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1964

Сын: Сираев Камиль Хамзинович

Мать ребёнка: Сираева Рузиля Муххарам кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1967

Сын: Халиков Руслан Хамзинович

Мать ребёнка: Сираева Рузиля Муххарам кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
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