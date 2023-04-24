Сираев Хамза
Место рождения
Дата рождения20.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1962
Мать ребёнка: Сираева Рузиля Муххарам кызы
Рождение ребёнка
22.02.1964
Мать ребёнка: Сираева Рузиля Муххарам кызы
Рождение ребёнка
07.07.1967
Сын: Халиков Руслан Хамзинович
Мать ребёнка: Сираева Рузиля Муххарам кызы