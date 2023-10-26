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Поляков Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1959

Отец: Поляков Николай Иванович

Мать: Полякова Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.12.1983

Сын: Поляков Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Полякова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.1990

Дочь: Полякова Тамара Геннадьевна

Мать ребёнка: Полякова Раиса Николаевна

Языково, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Раиса Николаевна

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