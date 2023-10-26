Поляков Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1959
Рождение ребёнка
04.12.1983
Сын: Поляков Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Полякова Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
27.12.1990
Дочь: Полякова Тамара Геннадьевна
Мать ребёнка: Полякова Раиса Николаевна
Языково, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно