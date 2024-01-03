Домна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Евдокия Алексеева Старшая

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1710

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Евдокия Алексеева Младшая

Отец ребёнка: Алексей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильев

Смерть
Неизвестно
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