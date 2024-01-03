Домна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Евдокия Алексеева Старшая
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1710
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Евдокия Алексеева Младшая
Отец ребёнка: Алексей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно