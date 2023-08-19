Петрова-Козлова (Чернова) Матрёна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1874
Сын: Козлов Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
22.01.1882
Рождение ребёнка
29.07.1884
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1887
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1889
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1896
Сын: Козлов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Козлов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1898
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: Козлова Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1904
Дочь: Козлова Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно