Петрова-Козлова (Чернова) Матрёна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова-Козлова (Чернова) Матрёна Игнатьевна

Место рождения

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.10.1874

Сын: Козлов Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
22.01.1882

Муж: Козлов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1884

Сын: Козлов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.12.1887

Сын: Козлов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.06.1889

Сын: Козлов Давид Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.05.1896

Сын: Козлов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Козлов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.06.1898

Сын: Козлов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: Козлова Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.06.1904

Дочь: Козлова Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Козлов Дмитрий Васильевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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