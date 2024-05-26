Ощепкова (--) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (--) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ощепков Кузьма Ильич

Рождение ребёнка
28.05.1905

Сын: Ощепков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Ощепков Кузьма Ильич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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