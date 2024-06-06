Белоус Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоус Яков

Место рождения

Александрийский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александрийский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Белоусов Антон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Александрийский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Белоус Степан Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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