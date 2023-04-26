Казаков Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.2014

Сын: Казаков Антон Константинович

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.2016

Дочь: Казакова Полина Константиновна

Мать ребёнка: Казакова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Татьяна Михайловна

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