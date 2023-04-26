Казаков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.2014
Сын: Казаков Антон Константинович
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.2016
Дочь: Казакова Полина Константиновна
Мать ребёнка: Казакова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно