Илларионова (Орёлкина) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Орёлкин Александр
Мать: Орёлкина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Илларионова) Вера
Отец ребёнка: Илларионов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1921
Сын: Никитин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Никитин Павел
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Медведева (Илларионова) Евгения
Отец ребёнка: Илларионов Андрей Васильевич
Смерть
1969