Илларионова (Орёлкина) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Орёлкина) Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Орёлкин Александр

Мать: Орёлкина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Илларионова) Вера

Отец ребёнка: Илларионов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1921

Сын: Никитин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Никитин Павел

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Медведева (Илларионова) Евгения

Отец ребёнка: Илларионов Андрей Васильевич

Смерть
1969

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