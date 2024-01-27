Гордеев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1963

Отец: Гордеев Михаил Андреевич

Мать: Гордеева Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Наталья Дмитриевна

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