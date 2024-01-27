Гордеев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1963
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1963
Рождение ребёнка
06.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Наталья Дмитриевна