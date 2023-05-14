Дроздов Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1782 ст.

Сын: Дроздов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дроздова Евдокия Никитична

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов ? Михайлович

Мать ребёнка: Дроздова Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно