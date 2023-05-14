Дроздов Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроздов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1782 ст.
Сын: Дроздов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дроздова Евдокия Никитична
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов ? Михайлович
Мать ребёнка: Дроздова Евдокия Никитична
Смерть
Неизвестно