Коростелева (Кутилина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева (Кутилина) Прасковья Петровна

Место рождения

Подосинки

Дата рождения

09.11.1870

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1870

Отец: Кутилин Петр Кириллович

Мать: Кутилина Марфа Ивановна

Подосинки
Бракосочетание
11.07.1887

Муж: Коростелев Петр Саввич

29.06. по ст.ст
Рождение ребёнка
10.05.1888

Дочь: Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коростелев Иван Петрович

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1892

Сын: Коростелев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Рождение ребёнка
04.08.1896

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Коростелев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1906

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
После 1917
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