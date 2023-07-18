Коростелева (Кутилина) Прасковья Петровна
Место рожденияПодосинки
Дата рождения09.11.1870
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1870
Отец: Кутилин Петр Кириллович
Мать: Кутилина Марфа Ивановна
Подосинки
Бракосочетание
11.07.1887
29.06. по ст.ст
Рождение ребёнка
10.05.1888
Дочь: Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Рождение ребёнка
18.02.1892
Сын: Коростелев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Рождение ребёнка
04.08.1896
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Коростелев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Рождение ребёнка
05.05.1906
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Коростелев Петр Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917