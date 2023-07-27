Маевский Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маевский Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Маевский Михаил

Мать: Маевская Евдокия Григорьевна

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