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Маевский Николай Михайлович
Маевский Николай Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Пол
Мужской
Отец
Маевский Михаил
Около 1896 г.р.
Мать
Маевская (Маевская) Евдокия Григорьевна
Около 1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Маевский Михаил
Мать:
Маевская Евдокия Григорьевна
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