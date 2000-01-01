Неверова (Курищева) Вера Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова (Курищева) Вера Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1969

Дочь: Неверова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Неверов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Иван Иванович

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