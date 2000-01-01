Неверова (Курищева) Вера Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1969
Дочь: Неверова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Неверов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неверов Иван Иванович