Шашелева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1911
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федяева Анна
Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашелева Антонина
Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашелев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашелев Анатолий
Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич
Смерть
2014