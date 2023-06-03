Шашелева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашелева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1911

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федяева Анна

Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашелева Антонина

Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашелев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашелев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашелев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашелев Анатолий

Отец ребёнка: Шашелев Андрей Зиновьевич

Смерть
2014