Морев Йосиф Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1855
Работа или профессия
До 01.01.1879
Надзиратель Новоторжского духовного училища
Рождение ребёнка
После 01.01.1880
Дочь: Клирикова Варвара Иосифовна
Мать ребёнка: Морева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морев Константин Иосифович
Мать ребёнка: Морева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морев Александр Иосифович
Мать ребёнка: Морева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морева ?
Смерть
Неизвестно