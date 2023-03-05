Морев Йосиф Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Йосиф Михаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1855

Отец: Морев Михаил Степанович

Мать: Морева Наталья Александровна

Работа или профессия
До 01.01.1879
Надзиратель Новоторжского духовного училища
Рождение ребёнка
После 01.01.1880

Дочь: Клирикова Варвара Иосифовна

Мать ребёнка: Морева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Морева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Константин Иосифович

Мать ребёнка: Морева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морев Александр Иосифович

Мать ребёнка: Морева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева ?

Смерть
Неизвестно
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