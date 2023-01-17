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Немиров Федор Андреевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

10.05.1814

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Немиров Андрей Дмитриевич

Мать: Мария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.10.1786

Жена: Немирова Марья Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#18
Бракосочетание
?.10.1788

Жена: Немирова Екатерина Ивановна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#21
Бракосочетание
09.09.1800

Жена: Немирова Ульяна Федоровна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#41
Смерть
10.05.1814
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронен на Введенском кладбище в г. Вологда. Умер от чахотки https://vk.com/@-202997062-spisok-pogrebennyh-na-vvedenskom-kladbische-chat-3-l-o
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