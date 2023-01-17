Немиров Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти10.05.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Немиров Андрей Дмитриевич
Мать: Мария Алексеевна
Бракосочетание
25.10.1786
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#18
Бракосочетание
?.10.1788
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#21
Бракосочетание
09.09.1800
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#41
Смерть
10.05.1814
Похоронен на Введенском кладбище в г. Вологда. Умер от чахотки https://vk.com/@-202997062-spisok-pogrebennyh-na-vvedenskom-kladbische-chat-3-l-o