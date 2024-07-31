Турасова (Елистратова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турасова (Елистратова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завиваловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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