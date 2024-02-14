Хатямовъ Имаметдин
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибраев Хатям R-M198
Мать: Бадижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азимя
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мятюха
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мяргубжан
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно