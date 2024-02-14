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Хатямовъ Имаметдин

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраев Хатям R-M198

Мать: Бадижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азимя

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мятюха

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мяргубжан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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