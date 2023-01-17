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Кривошеев Фрол

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Место рождения

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеев Н

Мать: не указана

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кривошеев Филлип

Мать ребёнка: ?

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.03.1912

Дочь: Гончарова Ульяна

Мать ребёнка: ?

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кривошеев Иван

Мать ребёнка: ?

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кривошеев Степан

Мать ребёнка: ?

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1946
Полховка, Мглинский муниципальный район, Брянская область
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