Кривошеев Фрол
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошеев Н
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кривошеев Филлип
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.03.1912
Дочь: Гончарова Ульяна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кривошеев Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кривошеев Степан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1946