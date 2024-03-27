Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

197 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.197

Дочь: (Кантюкова) Альфия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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