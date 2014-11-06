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Антонов Григорий Владимирович
Антонов Григорий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.2014
Пол
Мужской
Отец
Антонов Владимир Леонидович
1972 г.р.
Мать
Кузовихина Наталия Евгеньевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2014
Отец:
Антонов Владимир Леонидович
Мать:
Кузовихина Наталия Евгеньевна
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