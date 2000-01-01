Исмаилов Багавутдин Исмаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмаилов Исмаил
Мать: Исмаилова Сарай
Рождение ребёнка
31.05.1195
Дочь: Исмаилова Айзанат Багавутдиновна
Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Исмаил Багавутдинович
Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Алавутдин Багавутдинович
Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмаилов Магомед-Расул Багавутдинович
Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно