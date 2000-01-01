Исмаилов Багавутдин Исмаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилов Багавутдин Исмаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмаилов Исмаил

Мать: Исмаилова Сарай

Рождение ребёнка
31.05.1195

Дочь: Исмаилова Айзанат Багавутдиновна

Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Исмаил Багавутдинович

Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Алавутдин Багавутдинович

Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмаилов Магомед-Расул Багавутдинович

Мать ребёнка: Юсупаева Узлипат Багатыровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупаева Узлипат Багатыровна

Смерть
Неизвестно
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