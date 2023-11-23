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Константин Васильев

Место рождения

село Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда

Дата рождения

1764

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1744 г.р.

Жена

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Рождение
1764

Отец: Василий Стефанов

Мать: Елена Фёдорова

Константин Васильевич (1764 — 1816) Родился в семье дьякона села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Василия Стефановича. В школах не обучался. Дьячок села Сельца Рыбинского уезда. 25 декабря 1791... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Неофитова

Смерть
1812

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