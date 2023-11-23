Константин Васильев
Место рождениясело Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда
Дата рождения1764
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Василий Стефанов
Мать: Елена Фёдорова
Константин Васильевич (1764 — 1816) Родился в семье дьякона села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Василия Стефановича. В школах не обучался. Дьячок села Сельца Рыбинского уезда. 25 декабря 1791... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Неофитова
Смерть
1812