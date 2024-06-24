Суханова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1977
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1977
Отец: Юшков Владимир
Мать: Юшкова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханов Вячеслав
Рождение ребёнка
06.09.2000
Дочь: Суханова Ангелина Вечеславовна
Отец ребёнка: Суханов Вячеслав
Рождение ребёнка
12.04.2012
Сын: Суханов Антон Вечеславович
Отец ребёнка: Суханов Вячеслав