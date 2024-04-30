Тимченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Иван Александрович

Мать ребёнка: Хонина Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Хонина Любовь Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хонина Любовь Викторовна

Смерть
Неизвестно

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